Lucro do Citi avança no 2º tri com ajuda de banco de investimentos e serviços

Os resultados surgem dois dias depois de os reguladores dos EUA multarem o Citi em 136 milhões de dólares por fazer “progresso insuficiente” na resolução de problemas de gestão de dados identificados em 2020. Os reguladores também exigiram que o credor demonstrasse que estava investindo recursos suficientes nesses esforços.

O Citi já havia contabilizado as multas e investimentos adicionais no trabalho de dados no segundo trimestre.

A presidente-executiva do Citi, Jane Fraser, está promovendo uma reestruturação abrangente, em um esforço para melhorar o desempenho do banco, cortar custos e simplificar os seus negócios em expansão. Como parte das mudanças, o Citi pretende reduzir a sua força de trabalho em 20 mil pessoas nos próximos dois anos.

No segundo trimestre, a receita do banco foi de 20,1 bilhões de dólares, um aumento de 4% em relação ao ano anterior, impulsionada por um ganho de 400 milhões de dólares com a conversão e venda parcial de ações da Visa em maio.

As comissões do banco de investimento aumentaram 60% no segundo trimestre, para 853 milhões de dólares.

O Citi contratou Viswas Raghavan, veterano do JPMorgan Chase, como chefe de banking no início deste ano. Fraser expressou grandes esperanças em Raghavan, que tem a tarefa de revitalizar a divisão que atende corporações multinacionais.