Dólar sobe com pressão de commodities e iene sobre moedas emergentes

A queda de dois produtos em particular prejudica o Brasil. Os preços do petróleo seguem próximos às mínimas de seis semanas, enquanto os contratos futuros de minério de ferro atingiram o menor valor em mais de três meses na véspera.

"Na terça-feira e hoje também, nós observamos uma queda nos preços internacionais de commodities, em especial o petróleo e o minério de ferro, que são itens importantes da pauta exportadora brasileira. A queda desses preços de commodities prejudica o desempenho do real", disse Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

O dólar se fortalecia ante o peso mexicano, com alta de 1,1%, e avançava contra o peso chileno, em alta de 0,6%.

Também é destaque nesta sessão a diminuição do apetite por risco em outros ativos para além do mercado cambial, com investidores digerindo uma série de balanços corporativos decepcionantes.

"Esse começo da temporada de balanços nos Estados Unidos não tem sido muito bom e prejudica um pouco o otimismo dos investidores", afirmou Mattos.

No cenário nacional, as atenções se voltam para o Banco Central, com palestra do presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, às 10h, no evento Blockchain Rio 2024, no Rio de Janeiro.