Operadora da Starbucks no México pode "ajustar" projeções para 2024, diz Visor

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A operadora de redes de fast-food Alsea, do México, alertou nesta quarta-feira que pode ajustar suas projeções para o ano, dado o ambiente macroeconômico mais desafiador e uma taxa de câmbio desfavorável, de acordo com o grupo de informação, análise e assessoria Visor Financiero.

"É possível que precisemos fazer certos ajustes, especialmente no que diz respeito ao crescimento da receita", disse o diretor financeiro da Alsea, Federico Rodríguez, em uma teleconferência com analistas, segundo o Visor. O executivo acrescentou que o "guidance" para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) deve ser mantido.

As ações da Alsea caíram mais de 4,5% nas negociações pela manhã, pior desempenho no principal índice de ações do México.