Taxas de juros futuros voltam a subir com alta do dólar e dos rendimentos dos Treasuries

Profissionais ouvidos pela Reuters também pontuaram que, com a agenda econômica esvaziada no Brasil, os ativos foram fortemente influenciados nesta quarta-feira pelo exterior, embora a questão fiscal siga no radar.

Perto do fechamento a curva a termo brasileira precificava 87% de chances de manutenção da taxa básica Selic em 10,50% ao ano na próxima semana e 13% de possibilidade de alta de 25 pontos-base. Na terça-feira os percentuais eram de 86% e 14%, respectivamente.

Na quinta-feira o mercado estará atento à divulgação de importantes indicadores econômicos, tanto no Brasil quanto no exterior. Entre eles o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) de julho e a arrecadação federal de junho, ambos no Brasil, e a prévia do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos.

Às 16h43, o rendimento do Treasury de dez anos -- referência global para decisões de investimento -- subia 4 pontos-base, a 4,274%.