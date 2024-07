Vendas de novas moradias nos EUA caem para nível mais baixo em 7 meses em junho

WASHINGTON (Reuters) - As vendas de novas residências para uma única família nos Estados Unidos caíram para o nível mais baixo em sete meses em junho, uma vez que as taxas das hipotecas e os preços mais altos pesaram sobre a demanda, o que é mais uma evidência de que a recuperação do mercado imobiliário vacilou no segundo trimestre.

As vendas de novas moradias caíram 0,6% no mês passado, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 617.000 unidades, o nível mais baixo desde novembro, informou o Departamento de Comércio nesta quarta-feira. O ritmo de vendas de maio foi revisado para cima, para 621.000 unidades, em comparação com as 619.000 unidades informadas anteriormente.

Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas de novas moradias, que respondem por mais de 10% das vendas de casas nos EUA, aumentariam para uma taxa de 640.000 unidades.