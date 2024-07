Brasil tem déficit em conta corrente de US$4 bi em junho, mais do que o esperado

Em junho, os investimentos diretos no país alcançaram 6,269 bilhões de dólares, acima dos 3,3 bilhões de dólares projetados na pesquisa e dos 1,950 bilhão do mesmo período do ano passado.

No mês, a conta de renda primária apresentou saldo negativo de 6,166 bilhões de dólares, ante déficit de 6,120 bilhões de dólares no mesmo período do ano anterior.

As despesas líquidas de lucros e dividendos, associadas aos investimentos direto e em carteira, totalizaram 3,9 bilhões de dólares, aumento de 5,9% ante junho de 2023. As despesas líquidas com juros somaram 2,3 bilhões de dólares, 5,5% a menos do que no mesmo mês do ano passado.

Já a balança comercial teve superávit de 6,044 bilhões de dólares, contra 9,299 bilhões de dólares no mesmo mês de 2023. De acordo com o BC, as exportações de bens somaram 29,3 bilhõe de dólares, redução de 1,8% na comparação interanual, enquanto as importações de bens aumentaram 13,2%, totalizando 23,3 bilhões de dólares.

O rombo na conta de serviços ficou em 4,144 bilhões de dólares, contra déficit de 3,745 bilhões de dólares em junho do ano anterior.

A partir dos dados de junho o BC passou não considerar mais as compras de ativos em criptomoedas como uma importação que afeta a balança comercial, reduzindo o déficit em conta corrente.