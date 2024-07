Distribuidores de aço têm recorde em venda diária e adotam viés positivo para 2024

"Tanto pelo aumento de preços que aconteceram, como desse clima de eventuais outros aumentos", acrescentou o executivo, citando que o mercado interno de aços planos "está muito firme". Ele se referiu a um movimento de antecipação de compras de aço ocorrido no final do semestre antes da entrada em vigor de imposto de importação de 25% sobre produtos que ultrapassarem cotas criadas pelo governo em abril.

A nova tributação ajudou usinas a anunciarem aumentos de preços para agosto, com Gerdau e CSN elevando preços de produtos planos em 7% a 8%. Segundo Loureiro, os reajustes das duas usinas "se mantiveram", embora ainda não há informações sobre se as rivais ArcelorMittal e Usiminas vão acompanhar.

Após os reajustes, o "prêmio", ou quanto mais caro é o preço do aço produzido no Brasil em relação ao importado, está em 12% a 13% no caso da bobina a quente, afirmou Loureiro, acrescentando que com o imposto de importação incluído o prêmio cai para zero, o que pode tornar possível novos reajustes pelas usinas.

"Daqui para a frente, as importações deverão continuar em tendência decrescente", afirmaram analistas do Bradesco BBI em relatório a clientes nesta quinta-feira, que cita dados da entidade. "Especialmente porque a quota (de importação) para o período atual - junho a setembro - foi quase totalmente concluída para a maioria dos produtos", disseram os analistas.

Segundo os números do Inda, em chapas zincadas e galvalume as cotas de importação entre junho e setembro foram preenchidas entre 80% e 100% até o início desta semana. Isso ocorre também com alguns tipos de bobinas a quente e frias.

Em junho, as importações de aços planos de aços planos pelo Brasil caíram 13,3% ante maio, mas ainda mostraram crescimento de cerca de 5% sobre junho do ano passado, a 211,17 mil toneladas, afirmou o Inda. No acumulado do primeiro semestre, houve expansão de 22% nas importações, a 1,28 milhão de toneladas.