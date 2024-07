Lucro líquido da Vale triplica no 2º trimestre e alcança US$ 2,77 bilhões

"Como parte de nosso objetivo estratégico de nos tornarmos o fornecedor preferido de aço de baixo carbono, estamos avançando em projetos importantes de crescimento, como Vargem Grande e Capanema, que juntos adicionarão 30 milhões de toneladas de capacidade nos próximos 12 meses", disse Bartolomeo, ao citar os projetos em Minas Gerais.

O preço médio realizado de finos de minério de ferro no segundo trimestre foi de US$ 98,2 por tonelada, quase estável ante os US$ 98,5 no mesmo período de 2023, em grande parte afetado por menores preços da commodity e menores prêmios de qualidade.

A receita líquida de vendas no segundo trimestre somou US$ 9,9 bilhões, alta de 3% na comparação anual.

O custo caixa C1 da Vale (custo de produção da mina ao porto), excluindo compras de terceiros, atingiu US$ 24,9 por tonelada no segundo trimestre, alta de 6% ante o mesmo período de 2023.

A dívida líquida expandida somou US$ 14,7 bilhões, dentro da meta da Vale que permanece no intervalo entre US$ 10 bilhões e US$ 20 bilhões.

Bartolomeo disse ainda no relatório que a companhia eliminou com sucesso a barragem B3/B4 e que está a caminho de concluir 53% do programa de descaracterização de barragens até o final do ano, "reforçando nosso compromisso com a segurança e a sustentabilidade".