Berkshire Hathaway vende mais ações do BofA e valor total chega a US$3,8 bi

Por Jonathan Stempel

(Reuters) - A Berkshire Hathaway, do bilionário Warren Buffett, vendeu mais ações do Bank of America e, desde meados de julho, já se desfez de mais de 3,8 bilhões de dólares em ações do segundo maior banco dos Estados Unidos.

A Berkshire vendeu cerca de 19,2 milhões de ações do BofA por 779 milhões de dólares entre 30 de julho e 1º de agosto, segundo um documento regulatório apresentado na noite de quinta-feira.