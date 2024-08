Criação de vagas de trabalho nos EUA fica abaixo do esperado em julho

A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos desacelerou mais do que o esperado em julho, enquanto a taxa de desemprego aumentou para 4,3%, o que pode ampliar os temores de que o mercado de trabalho esteja se deteriorando e, potencialmente, tornando a economia vulnerável a uma recessão.

A economia norte-americana abriu 114.000 empregos fora do setor agrícola no mês passado, depois de 179.000 em dado revisado para baixo em junho, informou o Departamento do Trabalho em seu relatório de emprego nesta sexta-feira.

Economistas consultados pela Reuters abertura de 175.000 postos de trabalho, depois de 206.000 em junho conforme relatado anteriormente. As estimativas variavam de 70.000 a 225.000.