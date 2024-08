Após se aproximar de R$5,80, dólar perde força com exterior e fecha em baixa

“Isso ocorre por conta do diferencial de juros (para o Brasil), que tende a aumentar considerando um Fed mais agressivo no corte de juros em setembro”, pontuou Rostagno.

Na prática, com a expectativa de juros mais baixos nos Estados Unidos a partir de setembro e uma taxa básica Selic estável em 10,50% ao ano -- como indica a curva de juros brasileira --, o Brasil tende a se tornar ainda mais atrativo ao capital internacional. Isso se traduziu na queda do dólar.

A moeda norte-americana à vista marcou a cotação mínima de 5,6994 reais (-0,65%) às 14h18. A queda do dólar no Brasil estava em sintonia com o recuo da moeda norte-americana ante a maior parte das demais divisas no exterior -- o que se mantinha no fim da tarde.

Às 17h32, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 1,08%, a 103,230.

Apesar da queda nesta sessão, o dólar ainda acumulou alta na semana, mantendo-se acima dos 5,70 reais. Profissionais do mercado avaliam que, mesmo com o alívio trazido pelo exterior nesta sexta-feira, outros fatores continuam a dar sustentação ao dólar, como preocupações em torno do equilíbrio fiscal do governo.

“Há componentes domésticos que inibem uma apreciação maior do real”, disse Rostagno.