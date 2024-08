Fed deve se movimentar de forma "consistente", e não reagir a dados de um mês, diz Goolsbee

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, disse nesta sexta-feira que o banco central dos Estados Unidos deve agir de forma "consistente", rechaçando levemente a pressa do mercado em apostar que o Fed reagirá a um relatório de dados fracos de empregos de julho com um corte maior do que o habitual de 0,50 ponto percentual na taxa básica em setembro.

"Nunca queremos reagir de forma exagerada aos números de um mês", disse Goolsbee em uma entrevista à Bloomberg TV. Mesmo assim, disse ele, "o nosso objetivo absoluto agora é que queremos chegar a algo como o pleno emprego, e não ultrapassar o nível normal e deteriorar".

O Departamento do Trabalho dos EUA informou mais cedo nesta sexta-feira que os empregadores diminuíram drasticamente as contratações em julho, e a taxa de desemprego subiu para 4,3%. Isso está acima da taxa de cerca de 4,1% que autoridades do Fed estimam ser consistente com o pleno emprego, disse Goolsbee.