Petróleo cai para mínima de 8 meses após números decepcionantes de empregos nos EUA

Por Georgina McCartney

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira, atingindo o menor nível desde janeiro, depois que dados mostraram que a economia dos Estados Unidos criou menos empregos do que o esperado no mês passado, e dados econômicos chineses fracos adicionaram mais pressão.

Os futuros do petróleo Brent caíram 2,71 dólares, ou 3,41%, a 76,81 dólares o barril. Os futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA fecharam com queda de 2,79 dólares, ou 3,66%, a 73,52 dólares.