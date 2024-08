Dólar recua em meio a otimismo no exterior após dados dos EUA

Na quinta-feira, o dólar à vista fechou em alta de 0,28%, cotado a 5,4842 reais.

Investidores no mundo todo exibiam grande apetite por risco na última sessão desta semana, uma vez que uma bateria de números positivos vindo dos EUA nos últimos dias afastou as preocupações de desaceleração agressiva no país e, ao mesmo tempo, consolidou a perspectiva de um corte de juros do Federal Reserve em sua reunião de setembro.

Na quinta-feira, dados de vendas no varejo e de pedidos iniciais de auxílio-desemprego melhores do que o esperado mostraram sinais de força contínua da economia norte-americana, compensando dados moderados de emprego registrados no início do mês e que haviam preocupado agentes financeiros.

Mais cedo na semana, dados de preços ao produtor e consumidor reforçaram o argumento de que a inflação nos EUA está retornando à meta de 2% do Fed, deixando para trás os números mais fortes do que o esperado do primeiro trimestre.

Dessa forma, investidores continuavam a retomada da busca por ativos de maior risco em diversos mercados de ações e de câmbio, com as ações e moedas sensíveis ao risco se recuperando das quedas brutais do início da semana anterior.

"A perspectiva é de recuperação dos ativos de maior risco devido a indicadores que serviram de suporte para espantar por hora os temores de recessão global", disse Marcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX Banco de Câmbio.