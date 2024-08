Lula reafirma que é preciso acabar com ideia de Estado mínimo

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira que é "preciso acabar com essa bobagem" de que o Estado tem que ser mínimo.

Durante discurso na cerimônia de inauguração do Centro de Oncologia e Hematologia do Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre, Lula disse que se não fosse o Sistema Único de Saúde (SUS) durante a pandemia, a situação teria sido muito pior no país.

Para o presidente, o Estado não tem que ser mínimo nem máximo, tem que garantir um tratamento igual para todos.