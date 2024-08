Após acusação de preterir casadas, presidente da Foxconn defende práticas de recrutamento da empresa

Por Praveen Paramasivam

SRIPERUMBUDUR, ÍNDIA (Reuters) - O presidente da Foxconn defendeu neste sábado suas práticas de recrutamento e seleção, depois de Nova Délhi ter pedido investigações com base em uma reportagem da Reuters de que a fornecedora da Apple rejeita mulheres casadas para ocupar empregos na linha de montagem do iPhone.

“A Foxconn contrata independentemente do gênero, mas as mulheres são grande parte de nossa força de trabalho aqui”, afirmou Young Liu durante a cerimônia de abertura de um complexo para seus trabalhadores próximo a Chennai, no Estado indiano de Tamil Nadu, no sul do país.