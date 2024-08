Ações do PagBank desabam cerca de 10% após balanço e revisão de guidance

Também observaram que a empresa se beneficiou de uma menor taxa efetiva de imposto de 15%, com lucros antes dos impostos (EBT) ficando abaixo das previsões. Assim como o Citi, afirmaram que a alta no guidance do lucro foi modesta.

Para Labarta e equipe, a reação negativa reflete o EBT abaixo do esperado, com a qualidade do balanço um pouco mais fraca e tendências operacionais divergentes, além de uma realização de lucros após o recente desempenho forte das ações.

(Por Paula Arend Laier)