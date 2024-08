Taxas curtas de juros futuros voltam a cair em novo dia de redução de apostas na alta da Selic

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 11,5%, praticamente estável ante os 11,497% do ajuste, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 11,48%, em alta de 1 ponto-percentual ante 11,47%.

Em um dia de agenda esvaziada no Brasil, a curva a termo seguiu repercutindo nesta quarta-feira declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na véspera.

Em entrevista ao jornal O Globo Campos Neto disse que o cenário externo melhorou e defendeu “calma” e “cautela” nos momentos de volatilidade. Em evento do BTG em São Paulo, afirmou ainda que o BC está “data dependent” (dependente de dados) e que não olhará tanto para ruídos e volatilidades momentâneas.

As declarações de Campos Neto foram interpretadas pelo mercado como um sinal de que o BC pode não elevar a Selic em setembro, como vem sendo precificado. Em reação, as taxas de curto prazo cederam na quarta-feira, e o movimento continuou nesta quinta, ainda que as apostas na alta sigam predominando.

“Havia a percepção de que o Copom vai subir os juros, e isso estava consolidado. Depois da fala de Campos Neto ficou a sensação de que não necessariamente” a elevação vai ocorrer, comentou Adauto Lima, economista-chefe da Western Asset.

“O movimento (na curva) começa a se inverter. Antes era de subir na (ponta) curta e cair na longa. Agora vem no sentido contrário”, acrescentou Lima no início da tarde desta quinta-feira, quando as taxas de curto prazo cediam e as de longo prazo se mantinham com leves ganhos.