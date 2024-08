Wall Street avança após revisão de dados de emprego nos EUA; Fed segue em foco

Jay Woods, estrategista-chefe global da Freedom Capital Markets, disse que procurará sinais de divergência sobre um afrouxamento monetário na ata do Fed.

"Queremos ver se houve divergência, e isso levará a um corte definitivo (no próximo mês)?"

O evento central da semana é o simpósio econômico de Jackson Hole, no qual Powell fará um discurso na sexta-feira. Os participantes do mercado buscarão dicas sobre o ritmo de afrouxamento monetário do Fed após uma série de dados econômicos mistos recentes.

Atualmente, os mercados financeiros estão precificando uma probabilidade próxima a 68% de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros pelo Fed em setembro, com uma chance de 32% de um corte de 50 pontos-base, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

O Dow Jones subia 0,07%, a 40.864,65 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,28%, a 5.613,06 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,33%, a 17.875,77 pontos.

Sete dos 11 setores do S&P 500 tinham ganhos. Os principais índices de Wall Street fecharam em baixa ligeira na terça-feira, interrompendo sua recente sequência de ganhos.