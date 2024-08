Atividade industrial do Japão cai em ritmo mais lento em agosto, mostra PMI

"As tendências da demanda divergiram, já que um aumento sólido no volume de novos negócios no setor de serviços contrastou com as condições de demanda fraca no setor de produção de mercadorias, o que valerá a pena ser monitorado", disse Jingyi Pan, diretor associado de Economia da S&P Global Market Intelligence, que compilou a pesquisa.

O subíndice de volume de novos pedidos contraiu-se por um ritmo mais lento em agosto, enquanto que o de produção expandiu-se, uma vez que a capacidade maior da força de trabalho ajudou a eliminar o acúmulo de pedidos no setor industrial.

A inflação de preços de produtos diminuiu em agosto, já que os fabricantes hesitaram em aumentar os preços de venda, embora os custos médios de insumos tenham aumentado pelo ritmo mais rápido desde abril de 2023, mostrando que as pressões são persistentes.

O PMI de serviços instantâneo do au Jibun Bank cresceu para 54,0 em agosto, ante 53,7 em julho. A sólida entrada de novos negócios, incluindo negócios de exportação, ajudou no aumento da atividade.

O PMI composto do Japão do au Jibun Bank, que combina a atividade dos setores industrial e de serviços, cresceu para 53,0 em agosto, o nível mais forte desde maio de 2023, de 52,5 em julho.

A pesquisa foi realizada depois que a pesquisa Reuters Tankan mostrou na semana passada que os fabricantes japoneses ficaram menos confiantes em relação às condições de negócios em agosto, enquanto o humor do setor de serviços diminuiu devido à demanda fraca da China.