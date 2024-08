Fabricante chinesa de carros elétricos BYD busca incentivos estatais para fábrica no México

Vallejo, falando após a revelação do SUV híbrido plug-in Song Pro da BYD no México, disse que a empresa ainda não havia identificado quais modelos seriam produzidos na fábrica mexicana.

A planta produzirá 150.000 unidades em seu primeiro estágio e mais 150.000 unidades em seu segundo estágio, antes de eventualmente fabricar entre 400.000 e 500.000 unidades em mais alguns anos, disse Vallejo.

A fábrica atenderá o mercado mexicano, reiterou. A empresa disse anteriormente que não estava de olho em uma entrada no mercado dos EUA.

Os executivos da BYD esperavam se reunir com a equipe da presidente eleita mexicana Claudia Sheinbaum e o Ministério da Economia nos "próximos dias", para compartilhar planos para a fábrica, disse Vallejo.

A empresa "apresentaria especificamente o esquema de fabricação e marketing, e também mostraria o que a BYD pode desenvolver em nível nacional", acrescentou.

Separadamente, a montadora franco-italiana Stellantis iniciou a produção de veículos elétricos em sua fábrica no Estado do México na terça-feira, de acordo com uma publicação do Ministério da Economia do México no X.