Fitch reitera IDRS da Natura&Co em "BB+" apesar de recuperação judicial de subsidiária

A Fitch também acrescentou que os danos reputacionais e financeiros no nível da Natura "ainda são incertos".

"A classificação da Natura reflete sua forte posição e reputação de marca no mercado de CF&T (setor de cosméticos, fragrâncias e higiene pessoal), sua base de ativos diversificada e os desafios em andamento para reverter as operações da Avon em meio à fraca percepção da marca, competição acirrada e mudanças no comportamento do consumidor", afirmou a agência no relatório divulgado nesta quinta-feira.