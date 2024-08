Futuros de Wall Street sobem em meio à perspectiva de corte de juros pelo Fed em setembro

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street subiam um pouco nesta quinta-feira, em meio ao otimismo ante a possibilidade de o Federal Reserve iniciar seu ciclo de afrouxamento monetário no próximo mês, com o foco agora mudando para comentários de autoridades no simpósio de Jackson Hole.

As expectativas de que o Fed corte os juros no próximo mês receberam um impulso depois que a ata da última reunião do banco central dos Estados Unidos mostrou na quarta-feira que a "grande maioria" das autoridades disse que tal movimento é provável.

A reunião de política monetária de julho ocorreu antes do decepcionante relatório de emprego daquele mês e de uma série de dados econômicos que apontaram para o arrefecimento da inflação e uma economia mais fraca, porém resistente.