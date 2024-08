Montadora chinesa Zeekr anuncia operações no Brasil

A empresa contratou como diretor de operações no Brasil Ronaldo Znidarsis, que já atuou em montadoras tradicionais no país como Volkswagen, General Motors e Renault Nissan.

A Zeekr afirma ter presença em 30 mercados do mundo e desde a fundação acumula vendas globais de mais de 300 mil veículos.

A montadora vai começar a operar no Brasil por meio de importações da China. A empresa vai lançar dois modelos no Brasil em 2024 que serão seguidos por outros dois a cada ano nos próximos anos, afirmou a Zeekr do Brasil, que está em processo de nomeação de rede de concessionários no país.

A entrada da marca ocorre em um momento em que o Brasil eleva as tarifas de importação sobre veículos elétricos, que devem chegar a 35% até meados de 2026.

No acumulado do ano, os licenciamentos de carros eletrificados -- que incluem elétricos e híbridos -- no Brasil somaram 94.576 unidades, quase duas vezes e meia o volume de 39.676 emplacado de janeiro a julho de 2023.