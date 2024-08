O que esperar do simpósio anual do Fed em Jackson Hole

Autoridades de bancos centrais de todo o mundo se reúnem em Jackson Hole, no estado norte-americano de Wyoming, nesta semana para participar do que se tornou o principal evento econômico do mundo: o simpósio anual do Federal Reserve de Kansas City no Grand Teton National Park.

O encontro atrai a atenção de investidores e — dependendo do que as mais influentes autoridades monetárias do mundo disserem em seus comentários formais e em entrevistas nos bastidores — às vezes proporciona uma jornada difícil para os mercados.

Aqui está um guia sobre o que esperar e por que vale a pena prestar atenção.