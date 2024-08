Guillen vê cenário "mais desafiador" para BC com projeção de inflação elevada, mais riscos e muita incerteza

“Nos mantemos em um cenário de muita incerteza, ele vem tanto do externo quanto do doméstico.”

Em linha com falas recentes do diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, ele afirmou que “há um pouco de excesso” em tentar transformar o balanço de riscos do BC para a inflação em um “guidance” (orientação futura) para a política monetária, após as comunicações da autarquia apontarem mais riscos de alta, com vários membros defendendo que há assimetria.

O diretor reforçou que as conclusões apresentadas na ata do Copom de julho seguem valendo e que está confortável com a comunicação da autarquia, que mostrou visão consensual de que há mais riscos de alta da inflação, citando visão de diretores sobre a assimetria.

Guillen disse ainda que se movimentos de expectativas de inflação e de taxa de câmbio se mostrarem persistentes, os impactos inflacionários decorrentes podem ser relevantes e serão incorporados pelo Comitê de Política Monetária (Copom).

Agentes de mercado projetam uma inflação de 3,91% em 2025 e de 3,60% em 2026, acima do centro da meta de 3%, segundo o boletim Focus. A estimativa para o dólar em 2025, por sua vez, está em 5,30 reais, ante 5,23 reais há quatro semanas.

Guillen afirmou que mais importante do que discutir a causa da desancoragem das expectativas de inflação é o reconhecimento de que isso gera desconforto na diretoria do BC e precisa ser combatido.