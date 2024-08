Regras de capital para bancos dos EUA agora dependem das eleições

Os bancos norte-americanos dizem que um capital extra é desnecessário e prejudicará a economia, e têm feito um lobby agressivo para acabar com a proposta. Agora, o resultado dessa luta dependerá da eleição de 5 de novembro.

A candidata democrata à presidência, a vice-presidente Kamala Harris, pediu o fortalecimento das regras bancárias. Mas se o candidato republicano Donald Trump vencer, espera-se que seu governo rasgue ou enfraqueça drasticamente as novas regras, disseram as fontes. Trump prometeu cortar a burocracia.

Os dois candidatos estão em uma disputa acirrada, embora Kamala esteja liderando em alguns estados indecisos.

Os reguladores vêm discutindo há meses se devem reemitir o rascunho de Basileia e permitir que os bancos enviem seus comentários sober as mudanças propostas. Os executivos da indústria esperam que as agências reproponham a regra depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse ao Congresso no mês passado que era "essencial" fazer isso, já que houve grandes mudanças.

Mas ainda não está claro como o Fed vai persuadir as outras agências envolvidas, que querem finalizar a regra antes da eleição.

Mesmo que as agências cheguem a um acordo no mês que vem, no mínimo, elas provavelmente dariam aos bancos pelo menos 60 dias para fornecer um retorno sobre as mudanças, o que é típico para regras complexas, disseram as fontes.