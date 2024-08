Conselho de trabalho do Canadá ordena fim de interrupção de ferrovias

Por Allison Lampert

MONTREAL, Canadã (Reuters) - O Conselho das Relações Industriais do Canadá ordenou no sábado o fim das interrupções de trabalho nas principais ferrovias do país, indicando o fim para a situação sem precedentes no serviço que ameaçava atingir a economia baseada em exportação.

A corte trabalhista independente tomou a decisão depois que o Canadá pediu, na quinta-feira, para acabar o impasse em conversas separadas com mais de 9 mil membros da Teamsters, da Canadian National Railway CNR.TO e da Canadian Pacific Kansas City CP.TO.