Barragem da Vale em MG reduz nível de emergência após obras

SÃO PAULO (Reuters) - A Vale anunciou nesta segunda-feira que a barragem de rejeitos de mineração Sul Superior, em Barão de Cocais (MG) teve o nível de emergência máxima reduzido após obras para melhorias de condições de segurança, segundo comunicado ao mercado.

A companhia afirmou que a barragem estava no nível de criticidade máximo de 3 desde 2019 e que desde então vem trabalhando em processo de descaracterização da estrutura, removendo 800 mil metros cúbicos de rejeitos de mineração do equipamento. O volume corresponde a cerca de 12% do total armazenado pela barragem.

(Por Alberto Alerigi Jr.)