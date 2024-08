Confiança do consumidor brasileiro tem 3ª alta consecutiva em agosto, mostra FGV

"A confiança do consumidor sobe pela terceira vez seguida, embora em um ritmo mais lento. O resultado modesto foi influenciado igualmente pela melhora das percepções sobre o presente e as expectativas futuras", disse Anna Carolina Gouveia, economista do FGV IBRE.

Em agosto, o Índice de Expectativas (IE) avançou 0,3 ponto, para 101,4, também registrando uma terceira alta consecutiva.

O Índice de Situação Atual (ISA) subiu igualmente 0,3 ponto no mês, a 81,9, mantendo-se no maior patamar desde novembro de 2023 (82,0 pontos).

A alta no ICC se deu principalmente pelo avanço do componente sobre a perspectiva para a situação futura da economia, que subiu 2,0 pontos, para 111,4, maior nível desde abril deste ano (113,0 pontos).

Por outro lado, o componente sobre a perspectiva para as finanças futuras das famílias sofreu queda de 2,3 pontos em agosto, a 104,8 pontos.

"A resiliência da atividade doméstica, com mercado de trabalho aquecido e inflação controlada tem contribuído para sustentar a confiança dos consumidores, mas o menor ritmo indica cautela para o futuro", afirmou Gouveia.