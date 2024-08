Dólar tem leve alta no Brasil em dia de busca global por segurança

Às 17h11, Na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,24%, a 5,4930 reais na venda.

A sessão começou com os ativos ainda repercutindo as declarações de sexta-feira do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, em defesa do início dos cortes de juros nos Estados Unidos, o que trazia um viés de baixa para as cotações do dólar.

Por outro lado, o aumento das tensões no Oriente Médio, após o Hezbollah lançar centenas de foguetes e drones contra Israel no domingo, trouxe cautela para os negócios em todo o mundo -- ainda que as reações mais intensas tenham sido vistas nos preços internacionais do petróleo, que tiveram altas firmes.

A busca por ativos de maior segurança, como o dólar, fez as cotações da moeda norte-americana subirem ante a maior parte das divisas de emergentes. No Brasil, após registrar a cotação mínima de 5,4735 reais (-0,11%) às 9h34, o dólar à vista atingiu a máxima de 5,5145 reais (+0,64%) às 12h18.

No entanto, a moeda norte-americana não se sustentou acima dos 5,50 reais, retornando para perto da estabilidade.

Operador ouvido pela Reuters ponderou que a perspectiva de que o BC vá subir a taxa Selic, hoje em 10,50% ao ano, no próximo mês, ao mesmo tempo em que o Fed iniciará o processo de corte de juros, têm segurado a taxa de câmbio.