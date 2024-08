Futuros de Wall Street sobem com expectativa de corte de juros do Fed em setembro

Investidores agora estão apostando em um corte de 25 ou 50 pontos-base nos juros em setembro. As chances da primeira opção caíram para 63,5%, de mais de 70% na semana anterior, enquanto as chances do corte maior subiram para 36,5%, de cerca de 30% na semana passada, de acordo com a ferramenta Fed Watch da CME.

Na sexta-feira, as atenções se voltam para os dados do índice PCE de julho, o indicador de inflação preferido do banco central dos EUA.

Nesta segunda-feira, o futuro do S&P 500 subia 0,19%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,25%, e o futuro do Dow Jones avançava 0,08%.

À medida que a temporada de balanços corporativos se aproxima do fim, a empresa de chips Nvidia, cujos resultados serão divulgados na quarta-feira, era negociada em alta de quase 1% antes da abertura das bolsas.

Agentes financeiros examinarão os resultados da Nvidia para justificar o salto de mais de 160% no valor da ação da companhia no acumulado do ano, o que elevou sua capitalização de mercado para o segundo lugar, logo abaixo da Apple, no fechamento de sexta-feira.

Resultados de Dell, Salesforce, Dollar General e Gap também são aguardados durante a semana.