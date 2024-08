Indústria dos EUA defende amenização de aumentos tarifários para produtos da China

Em maio, Biden anunciou a quadruplicação das tarifas sobre veículos elétricos chineses para 100%, a duplicação das tarifas sobre semicondutores e células solares para 50%, bem como novas tarifas de 25% sobre baterias de íon-lítio e outros bens estratégicos, incluindo aço, para proteger as empresas norte-americanas do excesso da produção chinesa.

Inicialmente, a Casa Branca havia dito que as novas tarifas entrariam em vigor em 1º de agosto, mas isso foi adiado para setembro, quando o escritório do Representante de Comércio dos EUA analisou mais de 1.100 comentários públicos. A determinação final deve ocorrer até o final de agosto.

A redução ou não das tarifas é a primeira grande decisão comercial do governo desde que a vice-presidente Kamala Harris surgiu como candidata presidencial do Partido Democrata, depois que Biden desistiu de sua candidatura no final de julho.

A decisão é complicada. Reduzir as tarifas poderia atrair críticas dos republicanos de que Kamala adotará uma posição mais branda em relação ao comércio com a China em uma campanha em que o republicano Donald Trump tem prometido atingir as importações chinesas com tarifas pesadas.

Prosseguir com os aumentos originais atrairia reclamações sobre custos mais altos, até mesmo de alguns democratas no Congresso.

A China tem prometido retaliação contra os aumentos tarifários "intimidadores" e o ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, disse que eles mostraram que alguns nos EUA podem estar "perdendo a cabeça".