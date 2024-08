Minério de ferro sobe com dólar mais fraco e esperanças de demanda da China

O minério de ferro de referência para setembro na Bolsa de Cingapura subiu 4,4%, para 100,3 dólares a tonelada, também marcando o maior valor desde 13 de agosto.

O dólar pairou perto de uma mínima de oito meses, depois que os comentários dovish feitos na sexta-feira pelo presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, reforçaram as expectativas de um corte na taxa de juros em setembro.

O dólar mais fraco torna as commodities cotadas em dólar menos caras para os compradores que usam outras moedas.

"A perspectiva de flexibilização da política monetária impulsionou o sentimento em todo o complexo de commodities", disseram os analistas do ANZ em nota.

Uma melhora marginal nos fundamentos de mercado também sustentou os preços dos principais ingredientes da siderurgia, embora mais manutenções de equipamentos das siderúrgicas chinesas, após um aumento das perdas, tenham continuado a ser um obstáculo, disseram os analistas.

A pressão do lado da oferta diminuiu um pouco com a produção doméstica mais baixa em meio à queda dos preços do minério, enquanto as expectativas de melhora na demanda de aço downstream no próximo mês aumentaram, disseram analistas da Sinosteel Futures em nota.