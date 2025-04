"Estão nos empurrando para a China"

No Itamaraty, o nome do jogo é pragamatismo. Os canais com o departamento responsável pelo comércio americano, o USTR, estão abertos. Uma reunião virtual com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está marcada para esta semana. Os negociadores brasileiros vão insistir em retomar as cotas para o aço e alumínio que vigoraram desde 2017. A produção americana atual, segundo esses diplomatas, atende a 25% da demanda do país. Os outros 75% estão em disputa. É possível distribuir entre os diferentes interessados, inclusive o Brasil.

Já a tarifa linear de 10% é novidade. Há muitas dúvidas sobre a aplicação e eventuais isenções. É claro que há planos de retaliação em estudo, que podem atingir bens e serviços americanos. Nessa segunda categoria, incluem-se os serviços tecnológicos. A possibilidade de taxas as big techs - um golpe duro nos americanos - também é aventada na Europa. A maior preocupação no governo é "não trazer inflação para dentro e analisar o impacto sistêmico". No final das contas, quem decide é Lula.

Se há um alento nisso tudo, é que a aprovação do acordo de livre comércio Mercosul-União Europeia pode ganhar tração. Para isso, é necessário ter maioria no Parlamento e Conselho Europeus. "As vozes divergentes estão repensando. Mudou muita coisa", resume o diplomata. É uma referência à França.

Na época da assinatura do acordo, no final do ano passado, o presidente Emmanuel Macron chegou a dizer que o projeto era "inaceitável em seu estado atual". Mas há indicações de que possa ter mudado de ideia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve na França na semana passada. Segundo confidenciou a interlocutores, teve uma recepção calorosa e saiu confiante. Na sexta, um porta-voz da União Europeia reforçou que o bloco vai "investir muito tempo e energia com os Estados-membros para finalizar o acordo". A única certeza é que nada será como antes. Salve-se quem puder!