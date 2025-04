30% das exportações do Brasil, como petróleo e nióbio, não terão tarifas

Em meio ao caos que se instalou nos mercados desde o anúncio do 'tarifaço' de Trump, um alento para o Brasil: perto de 30% das exportações de produtos para o Estados Unidos não sofrerão acréscimo. O Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o Itamaraty e a Amcham se debruçam sobre os pormenores da decisão. Os americanos publicaram nos anexos à decisão inúmeras listas de exclusões.

Grande parte é petróleo, combustível, madeira, ouro, cobre, nióbio e diversos outros minerais.

Para se ter uma ideia, na pauta brasileira de exportações para os Estados Unidos, petróleo vem em primeiro lugar, com US$ 1,3 bilhão, seguido por aço e ferro (US$ 1.1 bilhão), reatores e máquinas (US$ 464 milhões) e café e chá (US$ 387 milhões).

O MDIC está, neste momento, fechando as notas e avaliando todos os bens e serviços capazes de serem excluídos.