Petróleo sobe 3% após cortes de produção na Líbia

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam com alta de 3% nesta segunda-feira, após cortes na produção da Líbia aumentarem as preocupações com a oferta decorrentes de relatos de conflito crescente no Oriente Médio.

Os futuros do petróleo Brent fecharam com alta de 2,41 dólares, ou 3,05%, a 81,43 dólares o barril, enquanto os futuros do petróleo dos Estados Unidos fecharam com alta de 2,59 dólares, ou 3,5%, a 77,42 dólares o barril.