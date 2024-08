Confiança da indústria no Brasil fica estável em agosto e interrompe quatro altas seguidas, diz FGV

O Índice de Situação Atual (ISA), que mede o sentimento dos empresários sobre o momento presente do setor industrial, teve queda ligeira de 0,1 ponto em agosto, a 103,6 pontos, após três altas consecutivas.

Entre os componentes do ISA, destacou-se a queda no nível de demanda, com recuo de 1,7 ponto, a 103,8 pontos; e a alta no dado de situação atual dos negócios, que subiu 1,8 ponto, a 103,4 pontos, melhor marca desde julho de 2022 (104,2 pontos).

O Índice de Expectativas (IE), indicador da percepção sobre os próximos meses, por outro lado, teve alta ligeira de 0,1 ponto, para 99,8 pontos, registrando o segundo aumento consecutivo e o maior patamar desde novembro de 2021 (100,7 pontos).

Em agosto, houve alta da confiança em 11 dos 19 segmentos industriais pesquisados.

"No cenário macroeconômico, apesar do fim do ciclo de quedas na taxa de juros, os indicadores de trabalho e renda continuam positivos e contribuem com o otimismo espalhados entre os segmentos, porém acende um alerta para uma possível pressão de custos", acrescentou Pacini.

(Por Fernando Cardoso)