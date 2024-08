Dólar se recupera enquanto investidores buscam clareza sobre trajetória dos juros nos EUA

Por Brigid Riley e Sruthi Shankar

(Reuters) - O dólar subia nesta quarta-feira, recuperando-se de uma série de perdas recentes que o levaram ao seu nível mais fraco em mais de um ano, à medida que investidores aguardam mais dados econômicos que podem definir o tom da reunião de política monetária do Federal Reserve em setembro.

Fortes surtos de volatilidade atingiram os mercados de câmbio no início de agosto, uma vez que as preocupações com uma possível recessão nos Estados Unidos e os sinais 'hawkish' do Banco do Japão pressionaram o dólar e fizeram com que outras moedas importantes disparassem.