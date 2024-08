PERFIL-Galípolo, o economista heterodoxo escolhido para comandar o Banco Central

Considerado habilidoso no relacionamento interpessoal e bom ouvinte, Galípolo atuou anteriormente como assessor econômico do governo do Estado de São Paulo sob o comando do então governador José Serra (PSDB), familiarizou-se com os mercados financeiros como CEO do Banco Fator e fundou uma consultoria especializada em parcerias público-privadas.

Afeito a elogiar publicamente seus interlocutores, ele arregimentou boa vontade no Congresso -- que precisa aprovar sua indicação para chefiar o BC -- ainda no Ministério da Fazenda, quando ajudou o ministro Fernando Haddad, de quem foi secretário-executivo, a obter importantes vitórias na agenda fiscal, como a aprovação do novo arcabouço para as contas públicas.

"É bom nome, já foi sabatinado aqui, tudo tranquilo, pessoal gostou dele," disse o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, colegiado que precisa referendar a indicação antes de ela ir ao plenário da Casa.

Galípolo participou, já como diretor de Política Monetária da autarquia, de várias reuniões fora da agenda no gabinete do ministério da Fazenda em São Paulo, pegando carona em voos da Força Aérea Brasileira com o ministro.

"Ele é uma pessoa que conversa, e conversar significa falar e ouvir," disse um interlocutor de Galípolo, apontando que há má vontade ideológica em lançar suspeitas sobre o que seria seu comando no BC pelo fato de "o mercado ver fantasmas em tudo que é diferente do que prefere".

CÂMBIO