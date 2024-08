SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa abriu com viés negativo nesta quarta-feira, em meio à fraqueza de commodities como o minério de ferro e o petróleo no exterior e refletindo movimentos de realização de lucros após renovar máximas nos últimos pregões.

Às 10:05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,46%, a 136.141,61 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 16 de outubro, perdia 0,53%.

(Por Paula Arend Laier)