Mero supera produção de 410 mil barris de petróleo/dia com nova plataforma, diz Petrobras

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O campo de Mero, operado pela Petrobras no pré-sal da Bacia de Santos, superou a marca de 410 mil barris de petróleo por dia (bpd), após a plataforma Sepetiba atingir na véspera seu topo de produção, oito meses após entrar em operação, informou a companhia nesta quarta-feira.

A plataforma do tipo FPSO, com capacidade para produzir 180 mil bpd, foi afretada junto à SBM e entrou em produção em 31 de dezembro do ano passado.

O topo de produção, segundo a empresa, foi atingido dentro do prazo esperado, diante de prontidão dos sistemas de tratamento de óleo e compressão de gás da unidade, além da boa produtividade dos poços no campo.