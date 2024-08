Minério de ferro recua enquanto investidores aguardam sinais de recuperação da demanda

Ambos os índices de referência atingiram máximas de quase três semanas na terça-feira, quando haviam subido por duas sessões consecutivas.

"O valuation do mercado de ferrosos se recuperou um pouco graças à persistente alta dos preços, e os preços futuros dos produtos siderúrgicos e do minério de ferro estão um pouco mais altos do que seus equivalentes no mercado à vista", disse Cheng Peng, analista da Sinosteel Futures, com sede em Pequim.

"Uma nova tendência de alta exigirá mais políticas de estímulo ou um sinal claro de recuperação da demanda downstream."

Essa onda de recuperação de preços foi impulsionada principalmente pela forte expectativa de aumento da demanda após as usinas retomarem a produção para a próxima temporada de pico de consumo, disseram analistas da Guotai Junan Futures em nota.

Os índices de referência do aço na Bolsa de Futuros de Xangai tiveram comportamentos mistos. O vergalhão subiu perto de 0,2%, o fio-máquina ganhou quase 0,9%, enquanto a bobina laminada a quente caiu quase 0,2% e o aço inoxidável perdeu 0,14%.

Outros ingredientes de fabricação de aço na Bolsa de Dalian subiram, com o carvão metalúrgico e o coque avançando 0,8% e 0,69%, respectivamente.