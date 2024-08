StoneX eleva previsão para consumo de gasolina e etanol no Brasil para alta de 3% em 2024

Em contrapartida, o consumo de gasolina deve recuar 3,6% em 2024, somando 44,4 bilhões de litros, com queda mais expressiva no centro-sul mas estabilidade no Norte e Nordeste.

"Trata-se de um recuo menor do que o apresentado na estimativa de junho, refletindo as perspectivas de aumento do consumo de combustíveis leves em 2024, o que deve apoiar a demanda pelo fóssil, mas não o suficiente para reverter a queda anual", disse a StoneX.

(Por Letícia Fucuchima)