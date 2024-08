Wall Street oscila pouco antes de resultados da Nvidia

Qualquer decepção com os resultados da Nvidia pode prejudicar as megacaps, que têm liderado os ganhos dos mercados em 2024 com a perspectiva de integração da inteligência artificial.

"Os investidores estão um pouco nervosos com o que vão ver e ouvir da Nvidia... já que as expectativas têm sido tão altas, você meio que se pergunta o quanto melhor pode ficar", disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research.

"A notícia em si impulsionará não apenas as ações da Nvidia, mas o setor de tecnologia e o mercado em geral."

Megacaps como Meta, Microsoft e Alphabet recuavam ligeiramente.

O Dow Jones caía 0,01%, a 41.247,26 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,05%, a 5.623,04 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,30%, a 17.701,66 pontos.

Seis dos 11 setores do S&P 500 cediam, liderados por uma queda de 0,7% nas ações de energia, uma vez que os preços do petróleo recuavam mais de 1%.