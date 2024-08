Confiança de serviços sobe 0,4 ponto em agosto, para 94,6 pontos, diz FGV

SÃO PAULO (Reuters) - A confiança do setor de serviços do Brasil teve alta em agosto, devido à melhora tanto na percepção da situação atual quanto na expectativa para os próximos meses, mostraram dados divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira.

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) subiu 0,4 ponto em agosto, a 94,6 pontos, após leve alta no mês anterior. O índice atingiu seu maior valor desde abril deste ano.

"O resultado de agosto da sondagem ratifica o ano de oscilações do setor com tendência de estabilidade na confiança. O volume de demanda presente é positivo no ano, apesar de um ambiente de negócios mais morno em comparação com os anos anteriores. Já nas expectativas para os próximos meses, os empresários seguem cautelosos quanto o futuro dos negócios", avaliou Stéfano Pacini, economista do FGV Ibre, em comunicado.