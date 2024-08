Dólar sobe mais de 1%, em linha com exterior, após dados fortes dos EUA

Na quarta-feira, o dólar à vista fechou em alta de 0,98%, cotado a 5,5565 reais.

Nesta manhã, os mercados globais analisam uma nova bateria de dados sobre a maior economia do mundo, em busca de sinais sobre sua força e indícios dos futuros movimentos do banco central dos EUA à medida que planeja iniciar um ciclo de corte de juros.

Dados do Departamento do Comércio mostraram que o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA cresceu 3,0% no segundo trimestre do ano na base anual, em resultado acima do esperado por analistas consultados pela Reuters, que projetavam alta de 2,8%, como divulgado em um primeiro relatório preliminar do governo.

Além disso, o Departamento do Trabalho relatou que o número de pedidos iniciais de auxílio-desemprego recuaram ligeiramente na semana encerrada em 24 de agosto para 231.000, de 233.000 revisado para cima na semana anterior e abaixo da estimativa de analistas de 232.000 pedidos.

Os números reforçam o argumento de que a economia norte-americana continua forte e que o mercado de trabalho, apesar de passar por um processo gradual de esfriamento, não está à caminho de um colapso total, como se temia no início do mês após dados de emprego mais pessimistas.

Dessa forma, o Fed, cujas autoridades têm sinalizado o início de um ciclo de cortes de juros em sua reunião de setembro, poderão afrouxar a política monetária em um ritmo mais cauteloso, já que a economia norte-americana não demonstra necessidades urgentes de estímulo.