Fundo do Paraná vence leilão de trecho da BR-381 em 4ª tentativa do governo em achar interessado

A 4UM Investimentos é uma gestora de recursos com sede em Curitiba e afirma ter mais de 7 bilhões de reais sob gestão e ser especializada em investimentos de longo prazo. A empresa concluiu este mês estruturação do fundo de investimento para atuar em leilões de rodovias.

Entre os cotistas do fundo estão as famílias Malucelli, Salazar, Federmann e Backheuser, acionistas das empresas MLC, Aterpa, Senpar e Carioca Engenharia.

O trecho leiloado nesta quinta-feira tem 303,4 quilômetros e previsão de investimento de mais de 9 bilhões de reais, segundo informações da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A última vez que a rodovia foi colocada em disputa, em novembro do ano passado, o certame não recebeu qualquer proposta, o que fez o governo retirar do projeto trechos críticos que requerem altos investimentos e que ficarão a cargo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

O ministro dos Transportes, Renan Calheiros Filho, em discurso após o leilão não informou quando os trechos mais críticos da rodovia conhecida como "Rodovia da Morte" receberão recursos do governo federal.

Em vez disso, em referência à baixa disputa registrada pelo certame, o ministro afirmou que "não adianta leilão com super descontão e depois não ter a obra para pessoas".

O contrato do trecho leiloado nesta quinta-feira estabelece 30 anos de concessão e as obrigações incluídas envolvem mais de 100 quilômetros de duplicação de novos trechos e implantação de quase 83 quilômetros de faixas adicionais.