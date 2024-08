Índices da China recuam com queda de ações de bancos

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China fecharam em baixa nesta quinta-feira, arrastados por ações do setor financeiro após fracos resultados de alguns credores e uma correção nos preços dos ativos de alguns dos principais bancos estatais. As ações de Hong Kong subiram, impulsionadas por papéis de tecnologia.

As ações dos principais bancos estatais chineses têm disparado este ano, com a maioria subindo mais de 20%. Os papéis do Agriculture Bank of China atingiram uma máxima na quarta-feira, mas fecharam em queda de 4,7% nesta quinta-feira.

As ações do Citic Bank e do Bank of Communications recuaram quase 7% em Hong Kong.