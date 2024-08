Inflação na Alemanha desacelera para alta de 2,0% em agosto

O núcleo da inflação, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, ficou em 2,8% em agosto.

Os preços de energia recuaram 5,1% em comparação com o mesmo mês do ano passado. Em contrapartida, o preço dos serviços aumentou a uma taxa acima da média, em 3,9%.

Os economistas observam com muita atenção os dados da inflação alemã uma vez que a Alemanha publica seus números antes da divulgação dos dados da zona do euro, que ocorrerá na sexta-feira.

Espera-se que a inflação da zona do euro seja de 2,2% em agosto, abaixo dos 2,6% do mês anterior, de acordo com economistas consultados pela Reuters.